Таджикистан: Рахмона знову висунули кандидатом у президенти

Президента Таджикистану Емомалі Рахмона знову висунули кандидатом на пост глави держави. Таке рішення ухвалили на з’їзді Федерації незалежних профспілок, повідомляє таджицька служба Радіо Свобода.

На сьогоднішній день крім Рахмона висунуто ще чотирьох претендентів:

Рустама Латіфзода – від Аграрної партії;

Абдухаліма Гаффора – від Соціалістичної партії;

Саіджафара Усмонзода – від Демократичної партії;

Рустама Рахматзода (Кудратов) – від Партії економічних реформ.

Очікується, що на початку вересня своїх кандидатів висунуть Комуністична партія і правляча Народно-Демократична партія.

Президентські вибори у Таджикистані відбудуться 11 жовтня цього року. Президент обирається строком на 7 років.

З 1994 року на всіх виборах перемагав колишній голова Верховної ради Таджикистану Емомалі Рахмон. Його вважають фаворитом і на майбутньому голосуванні.

Президент Таджикистану обирається строком на сім років. Кандидати в президенти повинні прожити в Таджикистані не менше ніж 10 років, володіти таджицькою державною мовою, мати вищу освіту і бути не молодшими за 30 років.

На думку міжнародних спостерігачів, які моніторили хід попередніх виборів у Таджикистані, жодні з виборів не були демократичними, прозорими і не відповідали міжнародним стандартам.