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06 серпня 2020, Київ 15:32
Новини | Міжнародні

Парламент Таджикистану призначив президентські вибори на 11 жовтня

З 1994 року на всіх виборах президента перемагає колишній голова Верховної ради Таджикистану Емомалі Рахмон

Дві палати парламенту Таджикистану на спільній сесії призначили вибори президента країни на 11 жовтня, повідомляє таджицька служба Радіо Свобода з посиланням на керівника апарату Центральної виборчої комісії.

Відповідно до закону, політичні партії, профспілки областей, міст і районів тепер можуть висувати кандидатів на посаду президента Таджикистану. Попередні президентські вибори відбулися в країні 6 листопада 2013 року.

Це будуть шості президентські вибори з моменту здобуття Таджикистаном незалежності від СРСР.

З 1994 року на всіх виборах перемагав колишній голова Верховної ради Таджикистану Емомалі Рахмон. Його вважають фаворитом і на майбутньому голосуванні.

Президент Таджикистану обирається строком на сім років. Кандидати в президенти повинні прожити в Таджикистані не менше ніж 10 років, володіти таджицькою державною мовою, мати вищу освіту і бути не молодшими за 30 років.

На думку міжнародних спостерігачів, які моніторили хід попередніх виборів у Таджикистані, жодні з виборів не були демократичними, прозорими і не відповідали міжнародним стандартам.

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