Парламент Таджикистану призначив президентські вибори на 11 жовтня

Дві палати парламенту Таджикистану на спільній сесії призначили вибори президента країни на 11 жовтня, повідомляє таджицька служба Радіо Свобода з посиланням на керівника апарату Центральної виборчої комісії.

Відповідно до закону, політичні партії, профспілки областей, міст і районів тепер можуть висувати кандидатів на посаду президента Таджикистану. Попередні президентські вибори відбулися в країні 6 листопада 2013 року.

Це будуть шості президентські вибори з моменту здобуття Таджикистаном незалежності від СРСР.

З 1994 року на всіх виборах перемагав колишній голова Верховної ради Таджикистану Емомалі Рахмон. Його вважають фаворитом і на майбутньому голосуванні.

Президент Таджикистану обирається строком на сім років. Кандидати в президенти повинні прожити в Таджикистані не менше ніж 10 років, володіти таджицькою державною мовою, мати вищу освіту і бути не молодшими за 30 років.

На думку міжнародних спостерігачів, які моніторили хід попередніх виборів у Таджикистані, жодні з виборів не були демократичними, прозорими і не відповідали міжнародним стандартам.