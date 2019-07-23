Сутички на кордоні Таджикистану і Киргизстану: 27 людей поранені

17 громадян Киргизстану і 10 громадян Таджикистану постраждали внаслідок сутички на кордоні двох країн, повідомляють Радіо Озоді й Азаттик – Таджицька і Киргизька служби Радіо Свобода. Напередодні повідомляли про одного загиблого з таджикистанського боку.

Інцидент почався ввечері 22 липня в таджицькому селі Ворух, розташованому всередині території Киргизстану. Стрілянина почалася після того, як жителі села встановили на в’їзді флагшток, повідомляє прикордонна служба Киргизстану. За словами прикордонників, стріляли цивільні з мисливських рушниць.

Таджицька сторона стверджує, що вогонь відкрили жителі Киргизстану.

23 липня стрілянина відновилася.

Протяжність кордону Киргизстану з Таджикистаном складає 970 кілометрів, з них тільки 519 кілометрів узгоджені між двома країнами. На спірних ділянках регулярно стаються конфлікти між населенням через воду, пасовищу і землі.

Конфлікт на кордоні стався незадовго до візиту президента Киргизстану в Таджикистан, де, зокрема, буде обговорюватися ситуація з недемаркованим кордоном.