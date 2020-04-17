У Таджикистані син президента став другою особою в державі

Старший син президента Таджикистану Емомалі Рахмона, Рустам Емомалі, офіційно став другою особою в державі, його обрали головою верхньої палати парламенту, Національної ради. Про це повідомляє таджицька служба Радіо Свобода – Радіо Озоді.

Голосування відбулося на першій сесії парламенту шостого скликання. 32-річного сина президента обрали депутатом Національної ради навесні, до цього він із 2017 року був депутатом міського парламенту столиці країни Душанбе, крім того він обіймає посаду мера міста.

За конституцією Таджикистану, голова Національної ради очолює країну до закінчення президентських виборів у разі, якщо чинний президент помирає, йде у відставку або визнається недієздатним. Із 2000 року дотепер посаду голови Національної ради обіймав колишній мер Душанбе 68-річний Махмадсаїд Убайдуллоєв.