Фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір» хочуть влаштувати експертизу в психіатричній лікарні – адвокат

Фігурантам другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» російські слідчі хочуть влаштувати експертизу в психіатричній лікарні, повідомив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Ремзі Бекірова Едем Семедляєв.

«На останній слідчій дії нас ознайомили з постановою про призначення стаціонарних психіатричних експертиз, тому найближчим часом Ремзі переведуть в психіатричну лікарню для проходження даної експертизи. Такі ж постанови є і на інших фігурантів цієї справи. При тому, що амбулаторну експертизу Ремзі не призначали, а відразу призначили стаціонарну. Дана експертиза, згідно з КПК Росії, не є обов’язковою. Ми вважаємо, що цю експертизу проводять для того, щоб люди з усіх випробувань відчули і це: їх розміщують в психіатричній лікарні, припускаючи, що вони психічно нездорові, тим самим принижуючи честь і гідність людей», – розповів Семедляєв.

Також адвокат зазначив, що слідчі органи вже втретє призначають фонографічну експертизу щодо фігурантів цієї справи.

Російські силовики публічно не коментують ці заяви адвоката.

У вересні кримський адвокат Еміль Курбедінов повідомив, що фігурантів другої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір» Тофіка Абдулгазєева і Ремзі Бекірова посадили в підвал СІЗО в Сімферополі.

Співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії 27 березня провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, в тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». Всього було затримано 24-х активістів.

Обвинуваченими у цій справі проходять 25 кримських татар, 23 з яких вивезено в СІЗО Ростова-на-Дону, Таганрога і Шахти, один – Раім Айвазов – перебуває в СІЗО Сімферополя, ще один – Едем Яячіков – зник, його місце перебування невідоме з 27 березня.

Раніше представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів «Кримської солідарності» після масових обшуків 27 березня в анексованому Криму, закликавши до їх негайного звільнення з російського СІЗО. У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що заклики Дезіра викликають «подив».