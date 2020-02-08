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09 лютого 2020, Київ 01:31
Новини | Міжнародні

Таїланд: уже принаймні 20 загиблих і понад 30 поранених унаслідок дій військового

Силовики в ніч на 9 лютого за місцевим часом евакуюють частину відвідувачів торговельного центру

У Таїланді вже не менш ніж 20 людей загинуло і понад 30 поранено внаслідок дій військового зі зброєю, який після нападу на своїх колег захопив заручників у торговельному центрі в місті Накхонратчасіма на північному сході країни.

Чи є в нього вимоги, наразі не повідомляють.

За даними поліції, стрілець, сержант на ім’я Чакрапант Томма, розлютився через суперечку навколо землі.

За повідомленнями, він публікував у фейсбуці фото своїх дій, а також заяву «Смерть неминуча для всіх».

Як вважають, він і далі перебуває в торговельному центрі. Машини швидкої допомоги вивозять із місця події все нових людей.

Такі події в Таїланді, за винятком далекого півдня країни, де діють збройні сепаратисти, зазвичай вкрай рідкісні. Але це вже друга схожа стрілянина в країні за місяць.

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