На Тайвані відбулися навчання військових і цивільних на випадок вторгнення Китаю

На Тайвані тривають масштабні навчання, спрямовані на підготовку до можливого військового вторгнення з боку материкового Китаю.

Як пише AFP, 17 липня на пів години завмерла столиця острова Тайбей – за сигналом повітряної тривоги вулиці спорожніли, а жителі міста спустилися в метро, підвали та укриття. Поліція зупиняла рух і спрямовувала перехожих у безпечні зони. Деякі жителі переховувалися в офісних будівлях та підземних переходах. Одночасно відпрацьовувалися сценарії розподілу гуманітарної допомоги – біля тимчасових пунктів видачі шикувалися черги по рис, олію та сіль.

Президент Тайваню Лай Цинде активно посилює обороноздатність острова, роблячи ставку на залучення як армії, так і цивільного населення. Навчання відбуваються на тлі різкого загострення відносин із Пекіном, який вважає Тайвань бунтівною провінцією КНР і не відкидає силового сценарію відновлення контролю над островом.

Військова частина маневрів - найбільше за останні роки навчання «Хань Гуан» – включає участь резервістів і тренування ведення боїв у міській забудові. Тайванські військові відпрацьовують відбиття висадки ворожих військ, нічні операції в метро та дії за умов масованих ударів.

Уперше дуже масштабно задіяне американське озброєння – зокрема, переносні зенітні комплекси Stinger та мобільні ракетні установки, розміщені в столиці.

Аналітики наголошують, що такі навчання не лише відпрацьовують дії армії, а й формують у громадян розуміння реалій сучасної війни, зазначається в повідомленні AFP.