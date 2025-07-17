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Новини | Міжнародні

На Тайвані відбулися навчання військових і цивільних на випадок вторгнення Китаю

Під час військових навчань на Тайвані, фото ілюстративне
Під час військових навчань на Тайвані, фото ілюстративне

На Тайвані тривають масштабні навчання, спрямовані на підготовку до можливого військового вторгнення з боку материкового Китаю.

Як пише AFP, 17 липня на пів години завмерла столиця острова Тайбей – за сигналом повітряної тривоги вулиці спорожніли, а жителі міста спустилися в метро, підвали та укриття. Поліція зупиняла рух і спрямовувала перехожих у безпечні зони. Деякі жителі переховувалися в офісних будівлях та підземних переходах. Одночасно відпрацьовувалися сценарії розподілу гуманітарної допомоги – біля тимчасових пунктів видачі шикувалися черги по рис, олію та сіль.

Президент Тайваню Лай Цинде активно посилює обороноздатність острова, роблячи ставку на залучення як армії, так і цивільного населення. Навчання відбуваються на тлі різкого загострення відносин із Пекіном, який вважає Тайвань бунтівною провінцією КНР і не відкидає силового сценарію відновлення контролю над островом.

Військова частина маневрів - найбільше за останні роки навчання «Хань Гуан» – включає участь резервістів і тренування ведення боїв у міській забудові. Тайванські військові відпрацьовують відбиття висадки ворожих військ, нічні операції в метро та дії за умов масованих ударів.

Уперше дуже масштабно задіяне американське озброєння – зокрема, переносні зенітні комплекси Stinger та мобільні ракетні установки, розміщені в столиці.

Аналітики наголошують, що такі навчання не лише відпрацьовують дії армії, а й формують у громадян розуміння реалій сучасної війни, зазначається в повідомленні AFP.

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