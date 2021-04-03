Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
03 квітня 2021, Київ 10:56
Новини | Міжнародні

У Тайвані оголошено жалобу за загиблими у найбільшій за останні десятиліття аварії поїзда

З’ясовано, що поїзд зійшов з рейок після зіткнення з вантажівкою, яка з’їхала зі схилу біля будівельного майданчика

У Тайвані оголошено триденну жалобу за загиблими у аварії поїзда, яка забрала 50 життів. Це найбільше подібна аварія в країні за останні десятиліття.

З’ясовано, що поїзд зійшов з рейок після зіткнення з вантажівкою, яка з’їхала зі схилу біля будівельного майданчика. Прокуратура просить суд заарештувати керівника будівельного майданчика за звинуваченням у заподіянні смерті з необережності та підробці документів.

У Тайвані поїзд зійшов з рейок. Є загиблі (відео)
Embed
У Тайвані поїзд зійшов з рейок. Є загиблі (відео)

No media source currently available

0:00 0:00:55 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Поранення в результаті аварії отримали щонайменше 175 людей. Місцева влада припускає, що кількість загиблих може зрости, адже рятувальники продовжують роботи в тунелі, де сильно пошкоджено чотири вагони.

Аварія сталася на початку довгих вихідних, присвячених традиційному Дню прибирання гробниць.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG