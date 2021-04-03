У Тайвані оголошено жалобу за загиблими у найбільшій за останні десятиліття аварії поїзда

У Тайвані оголошено триденну жалобу за загиблими у аварії поїзда, яка забрала 50 життів. Це найбільше подібна аварія в країні за останні десятиліття.

З’ясовано, що поїзд зійшов з рейок після зіткнення з вантажівкою, яка з’їхала зі схилу біля будівельного майданчика. Прокуратура просить суд заарештувати керівника будівельного майданчика за звинуваченням у заподіянні смерті з необережності та підробці документів.

Поранення в результаті аварії отримали щонайменше 175 людей. Місцева влада припускає, що кількість загиблих може зрости, адже рятувальники продовжують роботи в тунелі, де сильно пошкоджено чотири вагони.

Аварія сталася на початку довгих вихідних, присвячених традиційному Дню прибирання гробниць.