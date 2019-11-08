Внаслідок нападу на кордоні Таджикистану загинули 7 силовиків – нові дані

Кількість представників силових структур, що загинули 6 листопада внаслідок нападу на прикордонний пункт у Таджикистані, в якому влада країни звинувачує бойовиків «Ісламської держави», є більшою, ніж повідомлялося раніше. Як повідомляє таджикистанська служба Радіо Свобода з посиланням на джерела, загиблих силовиків семеро, а не двоє, смерть яких підтверджувала влада країни.

Державний комітет із національної безпеки раніше повідомив, що один поліцейський і один прикордонник загинули вранці 6 листопада після того, як 20 нападників атакували прикордонний пункт на кордоні з Узбекистаном, розташований за 60 кілометрів від Душанбе.

Влада повідомила, що нападники прибули з сусіднього Афганістану, 15 із них вбили, ще п’ятьох затримали.

Водночас 8 листопада місцева влада і інші джерела в Душанбе й інших частинах Таджикистану повідомили Радіо Свобода, що під час нападу загинули ще п’ять прикордонників.

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» не підтверджувало, що стоїть за нападом 6 листопада. Раніше бойовики брали відповідальність за схожі напади в Таджикистані.