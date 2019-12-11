Позов захисту фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» проти СІЗО Сімферополя розглянуть 25 грудня – адвокат

В анексованому Криму 25 грудня відбудеться засідання за позовом сторони захисту заарештованого фігуранта другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Джеміля Гафарова до СІЗО Сімферополя через відмову в його медобстеженні, повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Ріфат Яхін.

«Йдеться про мій позов, поданий на сімферопольське СІЗО. Це стосується мого підзахисного Джеміля Гафарова, якому не проводять медобстеження для підтвердження інвалідності», – сказав адвокат.

Представники ізолятора наразі не коментували ситуацію.

Раніше сторона захисту повідомляла, що фігурант «справи Хізб ут-Тахрір» Джеміль Гафаров з 25 жовтня не отримує необхідних медикаментів в СІЗО Сімферополя.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова 11 листопада повідомила про погіршення здоров’я українських політв’язнів з анексованого Криму, серед яких згадувала і про Джеміля Гафарова.

Джеміль Гафаров має третю групу інвалідності, хронічне захворювання нирок і пов'язані з ними хвороби серця.