Уряд дозволив водіям таксі рухатися смугами для громадського транспорту – рішення

Уряд на засіданні 13 травня схвалив проєкт постанови, який дозволяє водіям таксі рухатись окремою смугою для маршрутних транспортних засобів. Як йдеться на урядовому порталі, норма стосується лише легальних перевізників за наявності в них офіційного статусу (ліцензії).

«Сьогодні у багатьох країнах Європи та світу окремими смугами для громадського транспорту можуть користуватися і легкові автомобілі – таксі. Це дозволяє пасажирам швидко дістатися місця призначення, а не стояти в заторах у загальному потоці руху, чим підвищується якість цих послуг та комфорт перевезень. Сьогоднішнім рішенням уряд підтримав внесення відповідних змін у Правила дорожнього руху, завдяки чому розширюється коло прав водіїв легальних таксі», – прокоментував рішення міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За даними уряду, станом на березень 2020 року в Україні налічується 11 086 ліцензій на здійснення послуг таксі.