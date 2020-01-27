«Талібан» заявляє, що збив американський військовий літак над Афганістаном

Екстремістське угруповання «Талібан» заявляє, що збило американський військовий літак над провінцією Газні в Афганістані.

Бойовики стверджують, що літак мав розвідувальну місію. За їхніми словами, усі військові на борту, включно з високопосадовцями, загинули.

Речниця Центрального командування США Бет Ріордан відмовилася коментувати заяву талібів. Раніше вона запевняла, що американська армія аналізує повідомлення про падіння літака в Афганістані. Ріордан казала, що залишається незрозумілим, чий літак зазнав катастрофи.

Водночас The Aviation Safety Network, сайт Фонду з безпеки польотів, поширив у Twitter відео, яке підтверджує, що розбився саме американський військовий літак: Bombardier E-11A використовується США для електронного спостереження території Афганістану.

Зранку 27 січня, посилаючись на попередні дані, губернатор провінції Газні Вахідула Калімзай повідомив афганській службі Радіо Свобода, що літак належав національному авіаперевізнику Ariana Airlines і перевозив 83 людей. Згодом авіакомпанія заперечила цю інформацію.

Провінція Газні розташована в передгір’ях Гіндукуша.