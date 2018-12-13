У Києві обирають талісман міста – КМДА

Стартувало онлайн-голосування за обрання талісмана Києва, повідомила прес-служба Київська міська державна адміністрація. Воно триватиме до 19 грудня.

У мерії пояснили, що обраний талісман стане частиною туристичної символіки міста, але не замінюватиме офіційної. Автор отримає грошову винагороду у розмірі 150 000 гривень.

До складу журі увійшло сім людей: депутат Київської міської ради Вікторія Муха, туристичний гід Юлія Бевзенко, засновник студії «VINTAGE» Євгеній Кудрявченко, ресторатор Дмитро Борисов, директор Департаменту культури КМДА Діана Попова, засновник проекту «PORT CREATIVET HUB» Катерина Тейлор, співзасновниця піар-агенції «GRES TODORCHUK PR» Ярослава Гресь.