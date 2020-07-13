Загиблий на Донбасі Тарас Матвіїв отримав звання Героя України – Офіс президента

Загиблий на Донбасі молодший лейтенант Тарас Матвіїв отримав звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка», повідомив Офіс президента.

«Тарас Матвіїв на фронті з початку війни. Був волонтером і добровольцем, а у 2019 році почав службу в лавах ЗСУ. Під час ворожого обстрілу 31-річний Тарас врятував двох своїх побратимів, допомігши їм дістатися в безпечне місце. На жаль, сам загинув від ворожої міни. Саме завдяки таким людям Україна вистоїть і переможе. Це – приклад цінностей молодих поколінь українців, які творять нашу країну. Вічна пам’ять Герою», – заявив президент Володимир Зеленський.

За даними Офісу президента, поховання відбудеться в середу, 15 липня.

Молодший лейтенант 24-ї окремої механізованої бригади та колишній журналіст Тарас Матвіїв загинув унаслідок обстрілу 10 липня.

Йому був 31 рік. Він народився в Жидачівському районі Львівської області, закінчив факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, був блогером.