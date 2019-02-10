У київському метро Тараса Шевченка «перетворили» на Елвіса Преслі та Джека Горобця

У київському метро відкрилася виставка «Квантовий стрибок», присвячена українському поету Тарасу Шевченку.

На постерах він представлений у низці образів – співака Елвіса Преслі, головного героя «Піратів Карибського моря» Джека Горобця, «Людини-павука» та мексиканської художниці Фріди Кало.

«Проект «Квантовий стрибок Шевченка» – це сплав вільнодумства та науки, це спроба осучаснити старе та архівувати популярні культурні образи», – розповіли організатори виставки на своїй сторінці у Facebook.

Експозиція ілюстратора Олександра Грехова відкрита на станції метро «Тараса Шевченка». Вона працюватиме до 10 березня.

Поет та художник Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 році. Він є одним із символів України. Найвідомішою його поетичною збіркою став «Кобзар». Помер Шевченко 10 березня 1861 року.