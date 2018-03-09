У київське метро пасажирів пускають за вірш Шевченка

З 10:00 до 14:00 9 березня потрапити до столичної підземки можна, продекламувавши вірші українського поета Тараса Шевченка, повідомила прес-служба Київського метрополітену.

Так у комунальному підприємстві відзначають 204-ту річницю від дня народження Кобзаря.

«Розраховуватися віршами» з 10:00 до 11:30 можна на станції «Тараса Шевченка», а з 12-ї до 14-ї – на станції «Майдан Незалежності».

«Якщо ж ви розгубитесь і не згадаєте продовження рядка «Мені тринадцятий минало...» чи іншого улюбленого вірша – не біда. Вам подарують листівку із поезією, яку ви зможете прочитати і вивчити до наступного року, щоб пройти через турнікет», – заявили в метрополітені.

Схожа акція в київській підземці відбувалася й торік.

Тарас Шевченко, український поет, письменник і художник, громадський і політичний діяч, народився 9 березня 1814 року. Він також став одним із символів України, і день народження Тараса Шевченка українці вшановують як неформальне свято.