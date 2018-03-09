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10 Березень 2018, Київ 01:23
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Понад тисячу хористів у Львові заспівали «Заповіт» Шевченка і встановили рекорд України (відео)

Понад тисячу хористів у Львові заспівали «Заповіт» Шевченка і встановили рекорд України (відео)
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Понад тисячу хористів із 42 хорових колективів сьогодні у Львові біля пам’ятника Тарасові Шевченку виконали «Заповіт». Таким чином вони встановили рекорд, і цей мистецький захід до 204-ї річниці Кобзаря увійшов у «Книгу рекордів України». Представник Національного реєстру рекордів вручив сертифікат про «Рекорд за наймасовіше виконання «Заповіту». «Заповіт» Шевченка сьогодні виконували мешканці всієї області біля пам’ятників Кобзареві у містах і селах. На Львівщині 196 пам’ятників Шевченкові.

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