Понад тисячу хористів із 42 хорових колективів сьогодні у Львові біля пам’ятника Тарасові Шевченку виконали «Заповіт». Таким чином вони встановили рекорд, і цей мистецький захід до 204-ї річниці Кобзаря увійшов у «Книгу рекордів України». Представник Національного реєстру рекордів вручив сертифікат про «Рекорд за наймасовіше виконання «Заповіту». «Заповіт» Шевченка сьогодні виконували мешканці всієї області біля пам’ятників Кобзареві у містах і селах. На Львівщині 196 пам’ятників Шевченкові.