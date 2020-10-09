КМДА внесла до переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини «тарілку» на Либідській

Департамент охорони культурної спадщини КМДА вніс будинок Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації на вулиці Антоновича, 180 («Тарілка» на Либідській) до переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини і направив відповідний наказ до Міністерства культури та інформаційної політики України, повідомила пресслужба столичної адміністрації.

«Наступний крок – надання Мінкультом «тарілці» статусу пам’ятки і занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України», – йдеться в повідомленні.

Як наголошують у департаменті, це має відбутися якомога швидше.

Державний реєстр нерухомих пам’яток України – база даних, що містить відомості про пам’ятки культурної спадщини.

Напередодні міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до столичної влади з проханням внести «тарілку» в список щойно виявлених пам’яток об’єктів культурної спадщини, щоб міністерство могло завершити процес внесення її до державного реєстру пам’яток місцевого значення.

Будівля «Тарілка, що літає» споруджена 1971 року за проєктом архітекторів Флоріана Юр’єва і Льва Новикова. Представник архітектури другої хвилі радянського модернізму. Біля «тарілки» нині будують торговий центр Ocean Mall. Серед представників громадськості лунають перестороги, що це може загрожувати самій будівлі або спотворити архітектурний ансамбль довкола.