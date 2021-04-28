Уряд зберіг ціну на електроенергію до 30 червня

Кабінет міністрів зберіг ціну на електроенергію на рівні 1 гривні 68 копійок за кіловат-годину, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у фейсбуці.

Тариф зберігатиметься щонайменше до 30 червня.

Крім того, згідно з новими правилами, що державні компанії Енергоатом та Укргідроенерго будуть здійснювати продаж електроенергії напряму постачальникам універсальних послуг за двосторонніми договорами, без посередника у вигляді ДП «Гарантований покупець».

Кабінет міністрів України скасував з 1 січня до 31 березня 2021 року пільговий тариф на перші 100 кВт-год електроенергії у розмірі 0,9 грн/кВт-год і встановив єдиний тариф для побутових споживачів у розмірі 1,68 грн/кВт-год.