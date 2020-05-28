Червоний Хрест заявив про понад 200 нападів на працівників охорони здоров’я, пов’язаних з COVID-19

Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер заявив, що з березня зареєстровано 208 нападів на працівників охорони здоров’я та інші медзаклади в 13 країнах, пов’язаних з коронавірусом.

За словами Мауера, на медиків нападають і жорстоко з ними поводяться в час, коли вони найбільш необхідні.

«Криза COVID-19 швидко загрожує перетворитися в кризу захисту», – заявив він на Раді безпеки ООН.

Він повідомив, що МКЧХ зібрав дані з 13 країн Близького Сходу, Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Північної та Південної Америки і Африки, де працює Червоний Хрест, і «ймовірно, фактичні цифри набагато вищі», якщо йдеться про загрозливі дії щодо медиків.

За словами Маурера, йдеться і про словесні погрози, і про підпали медзакладів, де містяться пацієнти з COVID-19.

Повідомляється, що 23% інцидентів – це фізичні напади, 20% – напади дискримінаційного характеру на працівників охорони здоров’я. Також медики стикались із зумисним незабезпеченням їм допомоги та засобів захисту.

Водночас, посадовець визнав, що зафіксовані випадки нападів різко контрастують з поширеними проявами подяки, схвалення дій і оплесками медпрацівникам на передовій боротьби з коронавірусом у багатьох країнах.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, у світі виявили майже 5,7 мільйона захворілих на COVID-19. Понад 355 тисяч пацієнтів померли, понад 2,3 мільйона одужали.