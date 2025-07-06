Через повінь Трамп запровадив стан стихійного лиха у штаті Техас, вже загинуло близько 70 людей

У штаті Техас в окрузі Керр оголошений стан стихійного лиха, де через масштабну повінь вже загинуло 59 людей, йдеться у повідомленні президента США Дональда Трампа у Truth Social

Президент визнав, що багато людей загинуло, також є зниклі безвісти. Ведеться ліквідація наслідків, вдалося врятувати понад 850 людей.

«Адміністрація Трампа продовжує тісно співпрацювати з лідерами штатів та місцевими лідерами. Міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем вчора була на місці подій разом з губернатором Грегом Ебботтом, який наполегливо працює, щоб допомогти людям свого великого штату», – додав він.

Кількість загиблих від повені склала вже 69 людей, з яких 59 загиблих саме в окрузі Керр - 38 дорослих та 21 дитина. 12 осіб вважаються зниклими безвісти – мова йде про 11 дітей та їхнього вожатого з приватного табору «Містик». Табір потрапив під удар стихії, більшість загиблих була саме звідти.

Найсильніші зливи викликали раптову повінь на річці Гуадалупа в Техасі в ніч проти 4 липня. Повідомлялося, що рівень води піднявся на 8 метрів лише за 45 хвилин. Серед зниклих безвісти – 27 дітей із християнського літнього табору для дівчаток Camp Mystic, що розташовувався на березі річки.

За даними місцевої влади, під час пошуково-рятувальної операції було врятовано та доставлено в безпечне місце 850 людей.

Президент США Дональд Трамп пообіцяв надати федеральну допомогу постраждалим. Губернатор Техасу Грег Ебботт підписав декларацію про запровадження режиму надзвичайної ситуації і заявив, що ресурси штату для рятувальних операцій будуть «необмеженими».