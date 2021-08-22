Почалося мовлення з телевежі поблизу Попасної – Луганська ОДА

В Луганській облдержадміністрації повідомили, що 22 серпня почалося мовлення з телевежі поблизу Попасної.

«Розпочалася тестова трансляція телевізійного та радіосигналу з вежі, розташованої в Комишувасі, що поблизу лінії розмежування. Радіус розповсюдження сигналу з неї складає 50 кілометрів. Висота об’єкту – 150 м. До речі, на найвищій його точці майорить синьо-жовтий прапор розміром 4х6 м», – повідомила Луганська ОДА у фейсбуці.

Згідно з повідомленням, дозволи на тимчасове мовлення з РТПС «Комишуваха» вже отримали АТ НСТУ (канали: UA:Перший, UA:Донбас, UA:Культура), державний телеканал «Дім», оператор багатоканальної телевежі ТОВ «Зеонбуд» (це 32 найбільш рейтингові телеканали), телеканали Перший Західний та «2+2». Крім того, працюють всеукраїнські радіостанції «УР-1», UA:Культура, «Армія-ФМ», радіо «Промінь», а також місцеві «49-паралель» та «Пульс».

«Радіосигнал повністю покриває тимчасово окуповану частину області і сягає кордону з РФ. Наразі розробляється оптимальна схема цифрового телевізійного мовлення. Згодом буде створено зони синхронного цифрового телевізійного мовлення з діючою РПТС «Бахмутівка» у Щастинському районі», – вказали в Луганській ОДА.

За даними ОДА, мовлення з телевежі в Комишувасі забезпечує українським контентом 200 тисяч людей з обох боків лінії розмежування у Луганській та Донецькій областях.