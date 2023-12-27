«Як у березні» – метеорологи зафіксували у Києві новий температурний рекорд

У Києві 26 грудня зафіксували температурний рекорд.



Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, середньодобова температура повітря цього дня – 5,9 градусів тепла.

За даними метеорологів, це на 0,1 градуса вище, ніж у 2015 році.

За кліматичною нормою така температура відповідає кінцю березня, додають в обсерваторії.

З початку року метеорологи зафіксували у столиці 42 температурних рекорди.

Укргідрометцентр на завтра, 28 грудня, не прогнозує опадів, лише у східних регіонах та Сумській області вночі очікується невеликий мокрий сніг. Температура вночі від 2 градусів тепла до 3 морозу, вдень 1-6 градусів тепла, на заході та півдні країни 4-9 градусів тепла.