Метеорологи повідомили про рекорд тепла у Києві минулої доби

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 19 грудня мінімальна температура повітря у Києві повторила рекордне значення для цього дня 1982 і 2019 років і становила +4,1°С.

Як повідомили в обсерваторії, таким чином із початку року у столиці зафіксовано 42 температурних рекорди.

За даними Укргідрометцентру, сьогоднішні денні показники температури у Києві також високі, як для зими, – 5-7° тепла. У мережі користувачі діляться враженнями про відчуття весни.

Синоптики кажуть, що схожа погода збережеться і завтра.