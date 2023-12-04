Метеорологічна зима в Києві почалася на десять днів раніше, ніж зазвичай – обсерваторія

Метеорологічна зима в Києві прийшла на десять днів раніше за середню багаторічну дату, повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«Стійкий перехід середньодобової температури повітря через 0°С у бік зниження відбувся в Києві 19 листопада», – зауважили метеорологи.

Щодо осені в столиці України, то, за даними спостережень обсерваторії, середня температура повітря за сезон у Києві склала +11,4°С, що на 2,7°С вище за середні багаторічні значення.

«Цьогорічна осінь посіла друге місце серед найтепліших із 1881 року у столиці. Було зафіксовано п’ять температурних рекордів і один рекорд по опадах», – йдеться в повідомленні.

За словами метеорологів, всі осінні місяці були теплішими, ніж звичайно особливо вересень, який мав найбільше позитивне відхилення – 3,9°С.

Найхолодніше календарної осені 2023 року в Києві було 23 листопада, коли мінімальна температура під ранок знизилася до 6,8 градусів морозу, а найтепліше – 24 вересня, коли максимальна температура після полудня досягла +29,1°С.

За вересень – листопад у Києві випало 172 мм опадів, що дорівнює 115% кліматичної норми.

У жовтні Центральна геофізична обсерваторія імені Срезневського повідомляла, що метеорологічна осінь у Києві розпочалася на понад два тижні пізніше за кліматичну норму (2 жовтня).

Метеорологи зауважили, що цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалося 13 травня, закінчилося 1 жовтня і загалом тривало 142 дні. Найдовшим літо було в 2012 році – 166 днів, а найкоротшим у 1990 році – 88 днів.