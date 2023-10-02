Метеорологи зафіксували найтепліший вересень у Києві за час спостережень

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура повітря у вересні в Києві дорівнювала +18,8°С, що на 3,9°С вище за кліматичну норму.

«Цьогорічний вересень став найтеплішим у столиці з 1881 року. За місяць у столиці було зафіксовано три температурних рекорди. Найхолодніше у столиці було 10 вересня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до +9,1°С, а найтепліше – 24 вересня, коли максимальна температура після полудня досягла +29,1°С», – вказують науковці.

Також вони відзначили, що опадів випало лише 8 міліметрів, або 14% кліматичної норми – цьогорічний вересень став 12-м серед найсухіших з 1891 року.

Перший осінній місяць у столиці завершився з температурними рекордами, повідомляють співробітники метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«За даними спостережень, 30 вересня у Києві середньодобова температура повітря виявилася найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала +19,2°С, що перевищило попередній рекордний показник 1942 року на 0,8°С, а кліматичну норму – на 7,7°С. Така погода відповідає температурі кінця серпня», – ідеться в повідомленні.

Максимальна температура повітря після полудня досягла +27,0°С, що на 1,2°С вище попереднього рекордного показника 2016 року.