Зимова площа морського льоду в Антарктиді побила рекордний мінімум – вчені

2023 року зимова площа морського льоду в Антарктиді побила рекордний мінімум, встановлений 1986 року, відразу на мільйон квадратних кілометрів.

У вересні морські льоди Антарктиди досягають максимальної площі – в середньому 18,71 мільйона квадратних кілометрів. 10 вересня цього року площа морського льоду досягла 16,96 мільйона квадратних кілометрів, після чого почала знижуватися, випливає з інфографіки Національного центру даних США зі снігу та льоду.

Дослідники попереджають, що це може мати катастрофічні наслідки для таких тварин, як пінгвіни, які розмножуються і вирощують дитинчат на морському льоду, а також прискорює глобальне потепління, зменшуючи кількість сонячного світла, яке відбивається білим льодом назад у космос.

Антарктида – один з регіонів Землі, що найбільш стрімко нагріваються.

Літо 2023 року стало найспекотнішим в історії спостережень: повідомляли про кілька температурних рекордів. Метеорологи ООН пов’язують рекордну спеку з антропогенною зміною клімату та початком Ель-Ніньо – підвищення температури екваторіальних вод Тихого океану.