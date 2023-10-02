Вересень у Європі став найспекотнішим в історії спостережень, пише The Guardian.

За даними метеорологічних бюро Австрії, Бельгії, Німеччини, Польщі, Франції та Швейцарії, середня температура у вересні перевищила багаторічну норму на 3,5 – 4°C залежно від країни.

На півдні Іспанії, в муніципалітеті Монторо, на початку вересня було зареєстровано найвищу температуру в історії спостережень у Європі – 45,7°C.

Літо 2023 року також стало найспекотнішим в історії спостережень: температурні рекорди падали один за одним. Європейська служба з вивчення зміни клімату Copernicus очікує, що весь цей рік стане найтеплішим в історії людства.

Метеорологи ООН повʼязують рекордну спеку з антропогенною зміною клімату та природним явищем Ель-Ніньйо – підвищенням температури екваторіальних вод Тихого океану. Високі температури призводять до загибелі людей, тварин та рослин, сприяють поширенню посух та лісових пожеж.