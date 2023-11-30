Метеорологічне агентство ООН назвало 2023 рік найспекотнішим за історію спостережень

Метеорологічне агентство ООН заявило, що 2023 рік майже напевно буде найспекотнішим роком за всю історію спостережень, і попередило про тривожні тенденції, які свідчать, що число повеней, лісових пожеж зростатиме, як і темпи танення льодовиків і хвилі спеки.

Всесвітня метеорологічна організація також попередила, що середня температура за рік зросла приблизно на 1,4 градуса за Цельсієм у порівнянні з доіндустріальними часами – на одну десяту градуса нижче від цільового показника на кінець століття, визначеного Паризькою кліматичною угодою.

Раніше повідомляли, що літо 2023 року стало найспекотнішим в історії спостережень: йшлося про кілька температурних рекордів. Метеорологи ООН пов’язують рекордну спеку з антропогенною зміною клімату і початком Ель-Ніньо – підвищення температури екваторіальних вод Тихого океану.

За даними Національного центру даних США зі снігу та льоду, 2023 року зимова площа морського льоду в Антарктиді побила рекордний мінімум, встановлений 1986 року, відразу на мільйон квадратних кілометрів.