ВМО: у світі був найтепліший жовтень за всю історію спостережень

У світі був найтепліший жовтень за всю історію спостережень, цей місяць став п’ятим місяцем поспіль із рекордно високими глобальними температурами, повідомила Всесвітня метеорологічна організація.

«За даними Служби зі зміни клімату Copernicus Європейського союзу, в жовтні був знову побитий щомісячний світовий рекорд температури, що продовжило тривалу низку надзвичайних температур поверхні суші й океану, а також низького рівня морських льодів», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому 8 листопада.

Як заявили у ВМО, такі дані свідчать про те, що 2023 рік майже напевно стане найтеплішим роком за всю історію спостережень.

ВМО підтвердить це у своїй попередній доповіді «Стан глобального клімату в 2023 році», яку планують оприлюднити 30 листопада, в день відкриття конференції ООН зі зміни клімату COP28.

«Це був, безумовно, найтепліший жовтень за всю історію спостережень: на 0,85°C вищий за середній показник за 1991-2020 роки і на 0,40°C вищий за попередній найтепліший жовтень», – зауважили у ВМО.

Крім того, в організації заявили, що жовтень став шостим місяцем поспіль, коли площа антарктичного морського льоду залишалася на рекордно низькому рівні для цієї пори року, з місячним значенням на 11% нижче за середнє.

Літо 2023 року також стало найспекотнішим в історії спостережень: температурні рекорди падали один за одним. Європейська служба з вивчення зміни клімату Copernicus очікує, що весь цей рік стане найтеплішим в історії людства.

Метеорологи ООН пов’язують рекордну спеку з антропогенною зміною клімату та природним явищем Ель-Ніньйо – підвищенням температури екваторіальних вод Тихого океану. Високі температури призводять до загибелі людей, тварин і рослин, сприяють поширенню посух і лісових пожеж.