У Києві зафіксували другий поспіль температурний рекорд

У столиці України останній день жовтня відзначився другим поспіль температурним рекордом, повідомляють метеорологи.

«За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 31 жовтня в Києві максимальна температура повітря після полудня досягла +21,7° С, що на 1,2° С вище попереднього рекордного показника 1926 року», – вказано в повідомленні.

30 жовтня також був оновлений багаторічний температурний рекорд.

На початку місяця Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомляла, що в Києві метеорологічна осінь розпочалася 2 жовтня – на понад два тижні пізніше за кліматичну норму.