Київ наприкінці жовтня бʼє температурні рекорди – метеорологи

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

30 жовтня в Києві максимальна температура повітря після полудня досягла +20,6°С, що на 2,3°С вище попереднього рекордного показника 2013 року, повідомили 31 жовтня науковці метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

«Це вже 40-й температурний рекорд з початку року в столиці», – відзначають метеорологи.

На початку місяця Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомляла, що в Києві метеорологічна осінь розпочалася 2 жовтня – на понад два тижні пізніше за кліматичну норму.