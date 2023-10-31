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Київ наприкінці жовтня бʼє температурні рекорди – метеорологи

Осінь у деокупованому Херсоні, фото ілюстративне
Осінь у деокупованому Херсоні, фото ілюстративне

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

30 жовтня в Києві максимальна температура повітря після полудня досягла +20,6°С, що на 2,3°С вище попереднього рекордного показника 2013 року, повідомили 31 жовтня науковці метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

«Це вже 40-й температурний рекорд з початку року в столиці», – відзначають метеорологи.

На початку місяця Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомляла, що в Києві метеорологічна осінь розпочалася 2 жовтня – на понад два тижні пізніше за кліматичну норму.

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