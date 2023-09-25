Метеорологи: у Києві 23 вересня зафіксували температурний рекорд

У Києві 23 вересня зафіксували температурний рекорд.

Як повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, у цей день у Києві середньодобова температура повітря виявилася найвищою за час проведення спостережень (з 1881 року) для цього дня і склала +20,6°С.

Такі дані перевищили попередній рекордний показник 1927 року на 0,2°С, а кліматичну норму – на 7,1°С, кажуть метеорологи.

Раніше в обсерваторії імені Срезневського повідомили, що за увесь час спостережень у рейтингу найтепліших серпень 2023 року у Києві посів друге місце після серпня 2010 року.

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