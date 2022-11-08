15 тисяч європейців загинули через спеку в 2022-му – ВООЗ

Від початку 2022 року 15 тисяч людей у Європі загинули через надмірну спеку, заявив регіональний офіс Всесвітньої організації охорони здоров’я 7 листопада.

Дані ВООЗ ґрунтуються на даних країн, доступних станом на цей момент.

«За оцінками, щонайменше 15 тисяч людей померли саме через спеку в 2022 році. В тому числі – приблизно 4 тисячі смертей у Іспанії, понад тисячу в Португалії, більше ніж 3 200 у Великій Британії, а також близько 4 500 смертей у Німеччині, про які органи з охорони здоров’я повідомляли протягом трьох місяців літа», – йдеться в повідомленні.

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За даними ВООЗ, смерть спричиняє «тепловий стрес, коли людське тіло не може охолодитися». Також екстремальне підвищення температури може загострити хронічні захворювання, в тому числі серцево-судинні, респіраторні та цереброваскулярні хвороби, а також захворювання, пов’язані з діабетом.

При цьому дослідники припускають, що цифра може зрости. Наприклад, Національний інститут статистики та економічних досліджень Франції помітив, що з 1 червня по 22 серпня в країні померли на 11 тисяч людей більше, ніж у 2019-му – в останній рік до пандемії COVID-19. Інститут припустив, що збільшення показника може бути пов’язане зі спекою.

ВООЗ назвала Європу регіоном, який найшвидше нагрівається – з 1961 по 2021 рік середня температура тут зростала із середньою швидкістю в близько 0,5 градуса на десятиріччя. Загалом кількість пов’язаних із потеплінням смертей у регіоні оцінюють у понад 148 тисяч людей за останні 50 років.

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«Ці наслідки для здоров’я людей в нашому регіоні зараз, із підвищенням глобальної середньої температури на 1,1 градуса за Цельсієм, дають лише уявлення про те, чого ми можемо очікувати, якщо температура підвищиться на 2 градуси і вище порівняно з доіндустріальним рівнем. Це має звучати як сигнали тривоги за наше майбутнє в умовах кліматичних змін», – заявляють у ВООЗ.

Напередодні на Кліматичному саміті COP27 генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав світ об’єднатися для протидії кліматичній кризі, підписавши Колективний пакт солідарності.

Країни Європи зіткнулися з тепловою хвилею і масштабними лісовими пожежами влітку 2022 року.