Дубай: Цуренко та Завацька приєднаються до Світоліної в основі турніру серії WTA1000

Українські тенісистки Леся Цуренко та Катаріна Завацька зіграють в основі турніру серії WTA1000, який проходить у Дубаї.

Обидві тенісистки перемогли у кваліфікації. Цуренко здолала італійку Мартіну Тревісан – 6:2, 6:1. Завацька була сильніша за представницю Болгарії Вікторію Томову – 6:4, 6:4.

В основі змагань вони складуть компанію першій ракетці України, Еліні Світоліній. Українка, яка посідає п’яту позицію у рейтингу WTA, очолює посів на турнірі.

Завацька дебютуватиме на турнірі WTA1000 (раніше WTA Premier 5 / WTA Mandatory).

Чинною переможницею Dubai Duty Free Tennis Championships є румунка Сімона Халеп. Цього року вона не заявлялася на турнір. Призовий фонд зманань складає понад 1,8 мільйона доларів.