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14 листопада 2019, Київ 09:08
Новини | Суспільство

Теніс: українка Калініна боротиметься за місце в 1/4 фіналу на турнірі у США

Турнір в Г’юстоні завершиться 17 листопада, призовий фонд – понад 162 тисячі доларів

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Українська тенісистка Ангеліна Калініна вийшла до чергового кола турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) Oracle Challenger Series в американському Г’юстоні, передає Тенісний портал України. У матчі другого раунду Калініна обіграла першу ракетку турніру, цьогорічну півфіналістку Australian Open Даніель Коллінз 6:0, 3:6, 6:3.

За вихід до чвертьфіналу українка позмагається з американкою Коко Вандевей.

Посіяна під четвертим номером на цьому ж турнірі ще одна українка Катаріна Завацька у другому колі зустрінеться з француженкою Джесікою Понше.

Турнір в Г’юстоні завершиться 17 листопада, призовий фонд – понад 162 тисячі доларів.

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