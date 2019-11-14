Теніс: українка Калініна боротиметься за місце в 1/4 фіналу на турнірі у США

Українська тенісистка Ангеліна Калініна вийшла до чергового кола турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) Oracle Challenger Series в американському Г’юстоні, передає Тенісний портал України. У матчі другого раунду Калініна обіграла першу ракетку турніру, цьогорічну півфіналістку Australian Open Даніель Коллінз 6:0, 3:6, 6:3.

За вихід до чвертьфіналу українка позмагається з американкою Коко Вандевей.

Посіяна під четвертим номером на цьому ж турнірі ще одна українка Катаріна Завацька у другому колі зустрінеться з француженкою Джесікою Понше.

Турнір в Г’юстоні завершиться 17 листопада, призовий фонд – понад 162 тисячі доларів.