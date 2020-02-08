Теніс: українки вийшли у світовий плей-оф Кубка федерації

Українські тенісистки перемогли суперниць із Естонії і вийшли в плей-оф Світової групи Кубка федерації.

У стиковому матчі Першої групи Євро-Африканської зони, останньому в цьому зональному турнірі, жіноча збірна України з тенісу перемогла Естонію із загальним рахунком 2:1.

У першому матчі фіналу Даяна Ястремська перемогла Єлену Малигіну з рахунком 6:3, 6:1. У другому матчі Еліна Світоліна програла Анетт Контавейт у трьох сетах із рахунком 3:6, 7:6 (7:5), 2:6. Усе вирішував парний матч, і в ньому Даяна Ястремська і Марта Костюк переграли естонську пару Анетт Контавейт / Єлена Малигіна – 6:2, 6:0.

Таким чином, Україна разом із Італією вийшла в квітневий плей-оф, де будуть розігруватися путівки в кваліфікацію Кубка федерації-2021.