Теніс: українець Марченко виграв турнір ATP в Нур-Султані

Український тенісист Ілля Марченко став переможцем турніру ATP серії Challenger в Нур-Султані (Казахстан). Після того, як в суботу українець виграв парний титул, в неділю йому підкорився і одиночний, повідомляє «Тенісний портал України».

«У фіналі змагань в одиночному розряді донеччанин обіграв п’яту ракетку турніру Янніка Мадена з Німеччини: 4:6, 6:4, 6:3»​, – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Ілля Марченко здобув свій перший одиночний титул на турнірах ATP за останні два роки і сьомий – в професійній кар’єрі.

Завдяки успіху в Казахстані Марченко повернеться в топ-300, звідки вибув понад рік тому через травми.

Призовий фонд турніру в Казахстані складає понад 54 тисячі доларів.