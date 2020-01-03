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03 січня 2020, Київ 12:00
Новини | Суспільство

Українські тенісистки Завацька і Костюк стартують у кваліфікації турніру в Брісбені

В основній сітці змагань у Брісбені зіграють також Еліна Світоліна і Даяна Ястремська

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Українські тенісистки Катаріна Завацька і Марта Костюк спробують пробитися в основну сітку турніру WTA Premier Brisbane International, що стартує в австралійському Брісбені, передає Тенісний портал України.

«На старті кваліфікації суперницями українок стануть представниці США. У першому раунді відбіркового турніру Завацька зустрінеться з Медісон Бренгл, а Костюк поміряється силами з Бернардою Пера», – йдеться в повідомленні.

В основній сітці змагань у Брісбені зіграють також Еліна Світоліна і Даяна Ястремська.

Світоліна стала переможницею цього турніру в 2018 році
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Турнір WTA Premier у Брісбені пройде з 6 до 12 січня.

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