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17 січня 2020, Київ 09:27
Новини | Спорт

Теніс: Ястремська вперше в кар’єрі вийшла до фіналу турніру серії Premier

Даяна Ястремська

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19-річна українська тенісистка Даяна Ястремська вперше у кар’єрі вийшла до фіналу турніру престижної серії Premier. У півфіналі Даяна в двох сетах переграла білоруську тенісистку, 12-ту ракетку світу Аріну Соболенко – 6:4, 7:6. Поєдинок тривав 1 годину 45 хвилин.

Ястремська 18 січня зіграє з переможницею поєдинку між першою ракеткою світу австралійкою Ешлі Барті та 27-м номером світової класифікації американкою Даніель Роуз Коллінс. Початок півфінального матчу Барті – Коллінз – о 10:00 за Києвом.

Днем раніше відбулося жеребкування основної сітки відкритого чемпіонату Австралії. В першому ж колі австралійка Барті екзаменуватиме іншу українку Лесю Цуренко.

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