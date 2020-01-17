Теніс: Ястремська вперше в кар’єрі вийшла до фіналу турніру серії Premier

19-річна українська тенісистка Даяна Ястремська вперше у кар’єрі вийшла до фіналу турніру престижної серії Premier. У півфіналі Даяна в двох сетах переграла білоруську тенісистку, 12-ту ракетку світу Аріну Соболенко – 6:4, 7:6. Поєдинок тривав 1 годину 45 хвилин.

Ястремська 18 січня зіграє з переможницею поєдинку між першою ракеткою світу австралійкою Ешлі Барті та 27-м номером світової класифікації американкою Даніель Роуз Коллінс. Початок півфінального матчу Барті – Коллінз – о 10:00 за Києвом.

Днем раніше відбулося жеребкування основної сітки відкритого чемпіонату Австралії. В першому ж колі австралійка Барті екзаменуватиме іншу українку Лесю Цуренко.