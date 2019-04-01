Теніс: Козлова та Кіченок зіграють в основній сітці турніру в Чарльстоні

Українські тенісистки Катерина Козлова та Надія Кіченок зіграють в основній сітці турніру серії WTA Premier у американському Чарльстоні.

Суперницею Козлової стане чеська тенісистка Крістіна Плішкова, а Кіченок зіграє з італійкою Мартіною Тревісан.

Надія Кіченок з сестрою Людмилою також виступлять у парній сітці змагань. У першому колі їм протистоятимуть чешка Люсі Градецька і Андрея Клепач зі Словаччини.

Перша й друга ракетки України Еліна Світоліна та Леся Цуренко пропускають турнір через травми.

Матчі основної сітки турніру в Чарльстоні стартують 1 квітня. Призовий фонд змагань – 823 тисячі доларів.