Теніс: Світоліна та Цуренко сьогодні зіграють в Дубаї

На турнірі Dubai Duty Free Tennis Championships у другому раунді сьогодні зіграють дві українські тенісистки.

Перша ракетка України Еліна Світоліна зустрінеться з Онс Жабер з Тунісу. Гра відбудеться другим заходом на центральному корті. Початок ігрового дня на цьому майданчику – 9:00 за Києвом.

Зазначимо, що Світоліна починає свої виступи з другого кола. Вона ж є чинною чемпіонкою цього турніру.

Леся Цуренко зіграє на першому корті в третьому матчі. Тут ігровий день почнеться о 10:00 за київським часом. В першому колі Цуренко перемогла представницю Казахстану Юлію Путинцеву.