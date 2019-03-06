Теніс: Козлова та Ястремська стартують на турнірі в Індіан-Веллсі

Українки Катерина Козлова та Даяна Ястремська 6 березня зіграють в першому колі турніру BNP Paribas Open серії Premier Mandatory, який проходить в американському Індіан-Веллсі.

Матч козлової, яка зустрінеться з представницею Чехії Катержиною Синяковою, почнеться не раніше 23:00 за Києвом.

Ястремська побореться за вихід до другого кола з австралійкою Дар’єю Гавриловою. Цей матч почнеться не раніше 02:00 7 березня за київським часом.

Ще дві українки, Еліна Світоліна та Леся Цуренко, почнуть змагання з другого кола.