Індіан-Веллс: Ястремська на старті зіграє з Гавриловою, Світоліна та Цуренко почнуть з другого кола

На турнірі BNP Paribas Open серії Premier Mandatory, який проходить в американському Індіан-Веллсі, відбулося жеребкування основної сітки змагань. Своїх суперниць дізналися українські тенісистки.

Еліна Світоліна, яка отримала на турнірі шостий номер посіву, почне змагання з другого кола. Там її суперницею стане переможниця матчу між китаянкою Ван Яфань і американкою Софією Кенін. Найкращий результат Світоліної на турнірі в Індіан-Веллсі – четвертий раунд (2015 та 2017 роки).

Леся Цуренко виступить з 24 номером посіву і також пропустить перше коло. Її суперниця визначиться у матчі власниці «wild card» американки Джесіки Пегули і однієї з переможниць кваліфікації. У 2015 році Цуренко вдалося дійти на турнірі до чвертьфіналу, однак дограти його вона не змогла через травму.

Даяна Ястремська (№37) у першому колі зустрінеться з австралійкою Дариною Гавриловою. 18-річна одеситка вперше виступить в Індіан-Веллсі.