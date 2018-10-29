У Львові частково припинили опалювальний сезон: занадто тепло

Міський голова Львова Андрій Садовий видав розпорядження про припинення з 29 жовтня опалювального сезону для населення. Опалення лікарень, поліклінік, садочків не припинятимуть, мовиться в повідомленні Львівської міськради.

«Коли середньодобова температура вища за +8 градусів за Цельсієм, це є підставою для зупинення опалювального сезону. Відповідно до сьогоднішніх погодних умов та з огляду на прогноз синоптиків на цей тиждень, а саме суттєве підвищення температури до +18, було прийнято рішення припинити подачу опалення до житлових будинків», – повідомили в управлінні інженерного господарства міської ради Львова і додали, що «при пониженні температури зовнішнього повітря подачу опалення до житлових будинків буде відновлено».

Опалювальний сезон для населення у Львові розпочали тиждень тому, 22 жовтня. З 10 жовтня у Львові розпочали опалювати бюджетні установи на підставі письмових звернень керівників закладів.

Опівдні 29 жовтня у Львові зафіксовано температуру +16 градусів. Синоптики прогнозують, що до кінця тижня в цьому місті втримаються денні температури +15 – +20 градусів, уночі стовпчики термометрів опускатимуться до +7 – +9 градусів.