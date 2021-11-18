У Києві щодоби аварійні бригади усувають 30-40 пошкоджень тепломережі – КМДА

У Київміськадміністрації з посиланням на комунальне підприємство «Київтеплоенерго» повідомили, що кожного дня у столиці з початком опалювального сезону аварійні бригади усувають 30-40 пошкоджень тепломережі.

«Із початком опалювального сезону аварійні бригади «Київтеплоенерго» переведені у посилений режим роботи. Для оперативного реагування у режимі 24/7 працюють 35 аварійних бригад (1130 співробітників). У середньому щодоби вони усувають 30-40 пошкоджень», – йдеться в повідомленні.

Столична влада каже, що на сьогодні 80% тепломереж відпрацювали свій нормативний термін експлуатації і потребують заміни. Київська система теплопостачання – одна з трьох найбільших у Європі, це 2,7 тисячі кілометрів тепломереж.