Мінрегіон: тарифи на опалення для населення не будуть підвищувати в жодному з регіонів

Тарифи на опалення для населення не будуть підвищуватися в жодному з регіонів, заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов під час робочої поїздки до Чернігівської області 2 листопада.

«Це визначено Меморандумом, що був укладений в рамках Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України. Умови цього документу мають виконуватися по всій Україні», – цитує слова урядовця пресслужба Мінрегіону.

30 вересня Кабінет міністрів, НАК «Нафтогаз України» та Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України підписали меморандум про взаєморозуміння. Документ передбачає, що під час опалювального сезону 2021-2022 років тарифи на тепло та гарячу воду для населення не зростатимуть.

29 жовтня «Суспільне» повідомило, що в Чернігові хочуть підвищити тарифи на тепло для населення. Вартість тепла для абонентів «Облтеплокомуенерго» мала зрости на 37 %, а для ТЕЦ – на 7%. Головною причиною цього рішення назвали ріст ціни на газ.

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