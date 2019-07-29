Теракти в Парижі 2015 року: Німеччина передала Бельгії одного з підозрюваних

Німецька влада повідомляє, що передала Бельгії одного з підозрюваних у причетності до теракту в столиці Франції Парижі 2015 року.

На 39-річного боснійця був виданий європейський ордер на арешт. Поліція німецького східного міста Дрезден повідомила про його затримання 27 червня. Йому інкримінують причетність до терористичної організації, яка пов’язана із нападами 13 листопада 2015 року в Парижі.

Тоді в результаті низки скоординованих нападів і вибухів у Парижі загинули 130 людей, ще близько 350 зазнали поранень. Спочатку троє смертників привели в дію вибухові пристрої у заповненого людьми стадіону «Стад де Франс».

Через кілька хвилин особи з автоматами напали на відвідувачів двох кафе в сусідньому окрузі Парижа. Пізніше стався вибух у ще одному паризькому кафе. Останньою ціллю нападників став концертний зал «Батаклан», його відвідувачі були взяті в заручники. Штурм клубу тривав кілька годин. Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання «Ісламська держава».