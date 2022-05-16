Зеленський призначив нового командувача Сил територіальної оборони

Президент України Володимир Зеленський призначив командувачем Сил територіальної оборони України генерал-майора Ігоря Танцюру. Про це йдеться в указі Зеленського, оприлюдненому 15 травня.

Іншим указом Зеленський звільнив попереднього командувача Сил тероборони бригадного генерала Юрія Галушкіна.

Причина кадрових змін в документах не вказана.

Танцюра досі був начальником штабу — заступником командувача Сухопутних військ Збройних сил України. Генерал-майор до того брав участь у російсько-українській війні, був першим заступником командувача Операції об’єднаних сил.

Галушкін перебував на посаді командувача Сил ТрО з 1 січня цього року.

В Україні з 1 січня вступили в дію положення закону «Про основи національного спротиву», ухваленого торік.

Закон передбачає можливість створювати добровольчі формування територіальних громад, яким дозволено використовувати власну мисливську зброю. Він визначає, зокрема, такі поняття, як «національний спротив» та «територіальна оборона». Зокрема, згідно з текстом, територіальна оборона «складається з військової, цивільної та військово-цивільної складових».