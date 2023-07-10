Обвал даху на ТЕС у Донецькій області – тіла двох зниклих робітників знайшли

На ТЕС у Донецькій області, де днями обвалився дах котлотурбінного цеху, знайшли тіла двох працівників, які раніше вважалися зниклими безвісти, повідомило Міністерство енергетики України.

«Під час рятувальних робіт на ТЕС у Донецькій області, де стався нещасний випадок 7 липня, під завалами знайдено тіла двох загиблих працівників, які раніше вважалися зниклими безвісти», – повідомили у відомстві.

Міненерго зауважує, таким чином, внаслідок трагедії загинуло троє людей.

Раніше повідомлялося про одну жертву.

Про причини обвалу даху не повідомляється. За даними влади, постраждала ТЕС неодноразово зазнавала російських обстрілів.

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